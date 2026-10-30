Очередная группа переселенцев отправилась в Агдам и Ходжавенд - ФОТО

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев отправлена в город Агдам и село Гузейхырман Ходжавендского района.

На данном этапе 70 семей (238 человек) переселены в город Агдам, в село Гузейхырман Ходжавендского района - 8 семей (34 человека).

Переселенные семьи ранее были временно размещены в различных регионах Азербайджана, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.