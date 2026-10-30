В США при столкновении вертолетов погибли три человека

Три человека погибли при столкновении в воздухе двух вертолетов в штате Орегон в США.

Об этом сообщила пресс-служба офиса шерифа округа Ямхилл.

"29 октября 2026 года примерно в 14:10 очевидцы сообщили, <...> что два вертолета столкнулись на пересечении шоссе Эмити-Дэйтон и Кринксхэнк-роуд к северу от Макминвилла, - говорится в сообщении на странице офиса шерифа в социальной сети Facebook. - Правоохранители и медики подтвердили, что на борту вертолета Robinson находились два человека, еще один был на борту [вертолета] Airbus. Все трое погибли".

Как отмечается, на борту вертолета Robinson R22 находились пилот-инструктор из штата Техас и его ученик из Великобритании, а на борту Airbus - 38-летний местный житель.

Информации о причинах произошедшего пока не приводится. Расследованием произошедшего занимаются Национальный совет по безопасности на транспорте и Управление гражданской авиации США.