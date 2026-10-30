Трамп за неделю до выборов повторил обещание выплатить по $5 тыс.

Менее чем за неделю до начала промежуточных выборов в Конгресс США президент Дональд Трамп вновь подтвердил свое намерение выплатить по 5000 долларов каждому совершеннолетнему гражданину страны при условии победы Республиканской партии.

Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе предвыборного мероприятия, прошедшего в городе Рок-Хилл (штат Южная Каролина).

В сентябре Трамп пообещал каждому взрослому американцу по 5 тысяч долларов в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в ноябре. Промежуточные выборы в Конгресс США состоятся 3 ноября 2026 года.

Согласно оценкам издания The Guardian, реализация подобной инициативы потребует финансовых затрат на сумму, превышающую один триллион долларов. Расчет базируется на демографических данных, согласно которым количество совершеннолетних жителей Соединенных Штатов составляет более 235 миллионов человек.