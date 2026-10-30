СМИ: глава CENTCOM представил Трампу планы ударов по Ирану

Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэдли Купер в четверг представил американскому президенту Дональду Трампу доклад с вариантами возможных ударов по Ирану.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее сведениям, на прошедшей в Белом доме встрече также присутствовали военный министр Пит Хегсет и председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Дэн Кейн.

Как пишет издание, Купер редко информирует Трампа в личном порядке, поэтому встреча может указывать на то, что США все больше рассматривают начало масштабных боевых действий.

Ранее WSJ со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон предупредил несколько стран Персидского залива о возможной «короткой интенсивной военной кампании» против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс. Вместе с тем издание сообщало, что вице-президент США Джей Ди Вэнс с одобрения хозяина Белого дома направил секретарю Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсену Резаи письмо, в котором предложил в скором времени провести встречу представителей США и Ирана и отметил, что мог бы возглавить переговоры со стороны Вашингтона. Агентство Tasnim сообщило, что иранская сторона получила письмо, однако пока не дала на него ответ.