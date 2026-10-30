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Reuters: США велели Балтии не «злить» Россию

Редакция 1news11:18 - Сегодня
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Reuters: США велели Балтии не «злить» Россию

Представители Пентагона в последние недели призывали союзников по НАТО, в том числе страны Балтии, смягчить риторику в отношении России.

По мнению американской стороны, некоторые заявления европейских лидеров и чиновников подрывают безопасность Европы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.

По словам одного из собеседников агентства, заместитель министра обороны США Элбридж Колби недавно заявил эстонскому чиновнику, что не следует «провоцировать» Россию.

Отмечается, что эти обращения поступают на фоне возобновления администрацией президента США Дональда Трампа усилий по достижению мирного урегулирования конфликта в Украине.

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