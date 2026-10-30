Депутат предложил возвращать деньги за некачественный интернет

Для телекоммуникационных операторов и провайдеров предлагается ввести измерение показателей качества услуг, отчетность по результатам и усиление прав абонентов.

Как сообщает AZXEBER.COM, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Нагиф Гамзаев во время обсуждения во втором чтении законопроекта о внесении изменений в закон «О телекоммуникациях».

Депутат отметил, что применение понятия «показатели качества» вместо «стандартов» телекоммуникационных услуг позволит более точно отразить предмет регулирования. По его словам, эти показатели должны охватывать скорость, доступность, бесперебойность связи и сроки устранения неисправностей.

Нагиф Гамзаев отметил, что в законе также должны быть предусмотрены обязательства операторов и провайдеров по измерению показателей качества и предоставлению отчетов о результатах в соответствующий орган.

Депутат также предложил усилить права абонентов. Он заявил, что показатели качества услуг и тарифы должны открыто представляться общественности, жалобы — рассматриваться в установленные сроки, а абоненты — заблаговременно информироваться о плановых технических работах.

По его мнению, в случае нарушения показателей качества услуг должен быть создан механизм снижения оплаты или ее возврата.

Нагиф Гамзаев подчеркнул важность уточнения полномочий соответствующего органа по проведению независимых измерений и выдаче обязательных предписаний при выявлении нарушений.

Депутат добавил, что цель предложений заключается не в создании дополнительной нагрузки на операторов, а в обеспечении измерения качества услуг, повышении прозрачности контроля, защите прав граждан и операторов. Он попросил принять законопроект во втором чтении и учесть предложенные им дополнения.