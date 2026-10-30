Агиль Аббас пожаловался на отсутствие дома в Агдаме — спикер ответила депутату

«Статус вынужденного переселенца необходимо пересмотреть».

Как сообщает АПА, об этом заявил депутат Агиль Аббас на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Депутат отметил, что в Агдаме строится город, рассчитанный на 100 тысяч жителей.

«Около 10 тысяч агдамцев не имеют агдамской прописки. Если человек вступил в брак с жителем другого района, он не считается вынужденным переселенцем. Необходимо пересмотреть статус вынужденного переселенца и внести ясность в этот вопрос. Почему человек не должен считаться агдамцем, если у него нет агдамской прописки или если женщина вышла замуж в другом месте?

Например, у моего отца в Агдаме был шестикомнатный дом. Нас пятеро сестёр и двое братьев, но нам жильё не полагается. Вот здесь сидит Бахтияр Алиев — ему и его братьям тоже не полагается жильё в Агдаме. Почему?

Я, например, живу в Баку с 1970 года, но у меня нет статуса вынужденного переселенца. Почему мне не должны предоставить жильё, построенное на месте дома моего отца? Я поехал и купил дом в Агдаме за собственные деньги. Почему? Ни мне, ни моему брату, ни моим сёстрам жильё не предоставили. Почему? Потому что они вышли замуж в других городах. Или, например, мой брат сменил место работы, переехал в Агджабеди и прописался там, в результате его агдамская прописка была аннулирована. И я не один такой. Ко мне обращаются с аналогичными проблемами многие жители Агдама», — заявил депутат.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова возразила депутату:

«Проводится столько работы, зачем вы бросаете тень на всё это? Если в Агдам переселяются не агдамцы, то кто туда переселяется? Откуда их привозят, из какой страны? В Агдам возвращаются именно агдамцы.

Вы уже однажды поднимали этот вопрос и говорили, что агдамцам не предоставляют жильё. Я и тогда спросила вас: а кому же его предоставляют? Проводится такая масштабная работа, а вы бросаете на неё тень. И вы, и Бахтияр муаллим являетесь депутатами. Разве не было другой трибуны, чтобы высказать всё это во время обсуждения соответствующего закона?» — заявила спикер.