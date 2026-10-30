В Баку мужчина обманом завладел 55 тысячами манатов

В Насиминском районе Баку задержан мужчина, подозреваемый в завладении крупной суммой денег путем обмана.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, поводом для разбирательства стало обращение гражданина в полицию по факту мошенничества.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался Дж. Наджафов, который был задержан.

По предварительным данным, мужчина связался с потерпевшим и пообещал оказать его сыну юридическую помощь. Воспользовавшись доверием гражданина, он получил от него 54 900 манатов.

По данному факту проводится расследование.