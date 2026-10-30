В Баку автомобиль вылетел на тротуар после столкновения - ВИДЕО

В центре Баку Hyundai после столкновения с BYD вылетел на тротуар.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня на пересечении улиц Самеда Вургуна и Сулеймана Рахимова в Насиминском районе Баку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, участниками аварии стали автомобили марок Hyundai и BYD, столкнувшиеся в результате нарушения правил дорожного движения.

От сильного удара Hyundai выехал с проезжей части и оказался на тротуаре. В момент происшествия пешеходов на этом участке не было, поэтому удалось избежать возможных пострадавших среди них.

По факту аварии проводится расследование.