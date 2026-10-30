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Хикмет Гаджиев: Баку стремится создать устойчивую архитектуру безопасности на Южном Кавказе

Редакция 1news13:30 - Сегодня
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Хикмет Гаджиев: Баку стремится создать устойчивую архитектуру безопасности на Южном Кавказе

Азербайджан намерен сформировать на Южном Кавказе устойчивую архитектуру региональной безопасности, способную противостоять факторам, ведущим к войнам, и попыткам сорвать мирный процесс с Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью Джеффри Саксу.

"Речь идет не о декларативном мире и не просто о мире на бумаге. Мы создаем по-настоящему жизнеспособный мир — такой, который люди смогут ощутить", — подчеркнул он.

Он отметил, что на протяжении 30 лет Азербайджан находился в состоянии конфликта и противостояния с Арменией, а его территории оставались под оккупацией. В 2023 году этот период завершился.

После окончания войны, продолжил Гаджиев, Азербайджан проявил дипломатическую смелость. Президент и руководство страны продемонстрировали политическое лидерство, предложив Армении мир.

"Текст мирного договора был подготовлен именно в нашей стране. Мы протянули руку мира соседней Армении. Перед нами было два пути: вечная война или вечный мир. Мы выбрали путь вечного мира", — сказал он.

Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан одержал победу в войне и освободил свои территории, однако после ее завершения стратегией страны стало завоевание мира.

"Завоевать мир гораздо труднее, чем выиграть войну. Сегодня я рад, что в рамках стратегии по превращению всего Южного Кавказа в пространство сотрудничества мы также одерживаем победу в мирном процессе", — заявил он.

Гаджиев добавил, что Азербайджан сохраняет культуру и традиции сотрудничества и стремится к тому, чтобы геополитическое положение региона служило миру, стабильности и взаимодействию.

"Мы сохраним и укрепим этот мир. На основе концепции мира мы намерены построить такую архитектуру региональной безопасности, которая сможет противостоять всем негативным факторам, ведущим к войнам, а также действиям сил, стремящихся сорвать мирный процесс. Она должна обеспечить долгосрочный результат для будущих поколений", — резюмировал Гаджиев.

Помощник президента также отметил, что в двусторонних отношениях с Арменией Азербайджан также оставляет историческое прошлое позади. "Некоторые раны еще свежи, и мы не можем закрывать глаза на определенные воспоминания. Однако при этом мы смотрим в будущее — к вечному миру", — подчеркнул он.

Гаджиев добавил, что страны уже наладили торговые связи и работают над созданием транспортных.

"Армения является страной, не имеющей выхода к морю, а мы предлагаем ей превратиться в страну, связанную с другими государствами региона, и открываем для нее различные транспортные маршруты", — сказал он.

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