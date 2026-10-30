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Ереван допускает возможность обсуждения с Баку вопросов по новой Конституции

Редакция 1news14:15 - Сегодня
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Ереван допускает возможность обсуждения с Баку вопросов по новой Конституции

Власти Армении не исключают обсуждения возможности одновременного подписания мирного договора с Азербайджаном и принятия новой Конституции.

Об этом заявил вице-спикер Национального собрания Рубен Рубинян в беседе с журналистами в парламенте, передает Sputnik Армения.

По его словам, оппозиция увязала вопрос конституционных изменений с подписанием мирного соглашения и подняла ряд вопросов о возможных последствиях такого сценария.

"Это интересные вопросы, и теоретически ответы на них могут привести к определенному разрешению ситуации. Могут привести, а могут и нет", — отметил Рубинян.

На уточняющий вопрос, должны ли эти ответы поступить из Азербайджана, вице-спикер ответил: "Отовсюду, абсолютно отовсюду".

При этом он отверг утверждения о том, что процесс принятия новой Конституции зашел в тупик. По словам Рубиняна, пока обсуждаются различные варианты дальнейших действий, оснований для подобных выводов нет.

Касаясь возможного исключения из Конституции ссылки на Декларацию независимости, вице-спикер пояснил, что речь идет не о внесении поправок в действующий Основной закон, а о разработке нового документа.

"Декларацию невозможно убрать из Конституции, как и ссылку на нее, по той простой причине, что новая Конституция пишется с нуля", — сказал он.

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