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Премьеры Грузии и Азербайджана договорились ускорить делимитацию границы

Редакция 1news15:00 - Сегодня
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Премьеры Грузии и Азербайджана договорились ускорить делимитацию границы

Тбилиси и Баку договорились об ускорении процесса делимитации и демаркации государственной границы.

Об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе по итогам 11-й встречи грузино-азербайджанской межправительственной комиссии в Тбилиси.

«Вам известно, что с точки зрения демаркации и делимитации границ на протяжении долгих лет у нас нет никаких изменений. Нам нужно быстрое продвижение. Это является нашей просьбой и призывом к азербайджанской стороне, на что мы получили очень дружественный ответ. Мы договорились в конечном счете, что ускорим процессы, которые будут связаны с демаркацией и делимитацией границы», — сказал он.

Источник: ТАСС

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