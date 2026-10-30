Путь на работу: время, расходы и ожидания сотрудников - ФОТО

Сколько времени и денег уходит на ежедневные поездки?

При выборе трёх наиболее привлекательных льгот, которые может предложить работодатель, 50% участников опроса отметили частичную компенсацию расходов на дорогу на работу и обратно. Этот вариант оказался самым популярным. Результат показывает, что при формировании пакета дополнительных льгот компаниям стоит уделять внимание транспортной поддержке сотрудников.

- Половина участников опроса, проведённого в Баку, Хырдалане, Сумгаите и Гяндже, сообщила, что дорога на работу или учёбу в одну сторону занимает более 30 минут. Среди ответивших на вопрос о расходах средняя ежемесячная сумма затрат на такие поездки составила около 109 манатов.

Эти результаты получены в ходе первого опроса Bolt for Business о поездках на работу и обратно в Азербайджане. В исследовании, проведённом исследовательской компанией Era посредством телефонных интервью и онлайн-опросов, приняли участие 800 человек из четырёх городов.

- Время в пути различается в зависимости от города. Доля участников, которым требуется более 30 минут, чтобы добраться до работы или места учёбы в одну сторону, составила 58% в Хырдалане и 56% в Баку. В Гяндже 79% опрошенных сообщили, что преодолевают этот путь за 30 минут или меньше.

- Пробки оказались наиболее распространённой причиной недовольства ежедневными поездками. Их отметили 61% участников, ответивших на вопрос о причинах неудовлетворённости.

- Различия наблюдаются и в транспортных расходах. Среди участников, указавших свои затраты, средняя ежемесячная сумма составила около 119 манатов в Баку и 85 манатов в Гяндже. Эти показатели отражают общие расходы на поездки на работу или учёбу и обратно с использованием различных видов транспорта.

Частичная компенсация этих расходов работодателем может снизить финансовую нагрузку на сотрудников. Компании могут планировать такую поддержку с учётом своего бюджета и потребностей команды, устанавливая размер финансирования и правила использования. Такой подход помогает уменьшить ежедневные расходы сотрудников и одновременно сохранить контроль над транспортным бюджетом компании.

«Bolt for Business позволяет компаниям управлять поездками сотрудников на работу и обратно, а также деловыми поездками через единый корпоративный аккаунт, устанавливать лимиты расходов и отслеживать затраты. Сотрудники могут совершать поездки за счёт компании в пределах этих лимитов, не оплачивая их из личных средств. Результаты опроса помогают работодателям планировать такую поддержку с учётом реальных потребностей сотрудников», — отметил руководитель Bolt for Business в Азербайджане Салман Бабазаде.

О Bolt

Bolt — платформа мобильности, работающая более чем в 50 странах и 850 городах. Платформа предоставляет более чем 200 миллионам пользователей такие услуги, как заказ поездок, аренда самокатов, электровелосипедов и автомобилей. Компания также развивает возможности для внедрения беспилотных автомобилей на своей платформе. По всему миру Bolt используют более 4,5 миллиона водителей. Компания стремится ускорить переход от владения личным автомобилем к использованию транспортных сервисов, предлагая более удобные альтернативы для различных потребностей в поездках.