В Азербайджане возбуждено уголовное дело из-за насилия над ребенком в частном детском саду

В Баку возбуждено уголовное дело в связи с применением физического насилия в отношении малолетнего ребенка со стороны руководителя одного из частных детских садов.

Поводом для разбирательства стали видеокадры, показанные в эфире телеканала Xəzər TV и распространившиеся сегодня в социальных сетях. На записи запечатлено, как директор дошкольного учреждения применяет физическую силу к ребенку.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей, после появления видеозаписи ведомство незамедлительно направило обращение в правоохранительные органы.

По информации комитета, по данному факту уже возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента и предоставление произошедшему правовой оценки.

В ведомстве подчеркнули, что осуждают любые проявления насилия в отношении несовершеннолетних, отметив, что обеспечение безопасности детей и защита их прав должны оставаться безусловным приоритетом.

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