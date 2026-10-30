В Гахе задержан подозреваемый в серии краж из частных домов

В Гахском районе выявлен подозреваемый в совершении нескольких краж из частных жилых домов.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на APA, поводом для начала разбирательства стало обращение в полицию по факту хищения предметов домашнего обихода из одного из домов района.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался С. Мамедли, который был задержан.

В дальнейшем выяснилось, что задержанный может быть причастен к аналогичным преступлениям, совершенным в нескольких других частных домах на территории района.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Суд избрал в отношении С. Мамедли меру пресечения в виде заключения под стражу.