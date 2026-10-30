Какой будет погода в Баку в последний день октября?

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 31 октября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами небо будет затягиваться тучами. В основном осадков не ожидается, однако ночью и утром в некоторых местах возможен дождь. Вечером юго-восточный ветер сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 11-14 градусов тепла, днем - 17-20 градусов тепла. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков, однако ночью и утром в некоторых местах ожидаются дожди. Местами возможны кратковременные интенсивные осадки, грозы и град. В высокогорных районах вероятен снег. В отдельных местах временами будет наблюдаться туман. Ожидается умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-14 градусов тепла, днем - 17-21 градус тепла. В горных районах ночью ожидается 3-8 градусов тепла, днем - 12-17 градусов тепла.