В Азербайджане планируют принять закон о бесплатной юридической помощи

В Азербайджане разработан законопроект «О бесплатной юридической помощи», который предусматривает введение дополнительных обязанностей для адвокатов, оказывающих такую помощь.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Trend, документ представлен на обсуждение в первом чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Основная цель законопроекта заключается в обеспечении защиты прав, свобод и законных интересов граждан, а также предоставлении качественной юридической помощи категориям лиц, имеющим на нее право. Кроме того, документ устанавливает правовые, организационные и экономические основы системы бесплатной юридической помощи.

Согласно проекту, такая помощь будет предоставляться в двух формах: первичной и профессиональной.

Первичная юридическая помощь будет включать разъяснение гражданам их прав и обязанностей, информирование о судебных и внесудебных механизмах защиты интересов, а также содействие в подготовке заявлений, жалоб и других необходимых документов. В нее также войдут иные виды юридического содействия, не относящиеся к профессиональной помощи.

Профессиональная юридическая помощь, в свою очередь, будет предусматривать защиту подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам, представительство интересов потерпевших и частных обвинителей, а также оказание правовой поддержки отдельным категориям граждан.

В частности, речь идет о жертвах торговли людьми, детях, пострадавших от сексуальной эксплуатации или насилия, лицах, подвергшихся бытовому насилию, и гражданах, задержанных в административном порядке.

Кроме того, проект предусматривает юридическую защиту и представительство по делам об административных проступках, сопровождение гражданских и административных споров в судах, а также представление интересов заявителей, обращающихся в Конституционный суд и другие государственные органы в связи с предполагаемым нарушением их прав и свобод.