Григорян допустил внеочередную делимитацию границы на участках TRIPP

Следующий этап делимитации армяно-азербайджанской границы с высокой вероятностью пройдёт на участках, связанных с инфраструктурным проектом TRIPP.

Как передает Armenia Today, об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

По его словам, сроки проведения следующего этапа пока не согласованы. Вместе с тем делимитационные работы на участках TRIPP могут быть проведены вне очереди, чтобы ускорить реализацию проекта.

Григорян также сообщил, что армянские власти уже изучают схемы строительства автомобильной и железной дорог, а также линий электропередачи в Сюникской области. При определении маршрутов учитываются эффективность инвестиций и конкурентоспособность инфраструктуры.