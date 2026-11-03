Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально отказалась от фамилии отца

Дочь голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Вивьен официально изменила фамилию, исключив из нее часть «Питт».

Соответствующее решение 2 ноября утвердил суд в Лос-Анджелесе, сообщает издание TheWrap - 18-летняя Вивьен теперь официально носит имя Вивьен Маршелин Джоли. Ранее ее полное имя звучало как Вивьен Маршелин Джоли-Питт.

Девушка подала заявление об изменении имени в июле 2026 года, вскоре после достижения совершеннолетия. Причина обращения в суд была обозначена как личная. Согласно судебным документам, возражений против изменения имени не поступило, после чего суд удовлетворил ходатайство.

Ранее Вивьен уже использовала фамилию матери в профессиональной деятельности. В частности, в программке бродвейского мюзикла «Аутсайдеры», над которым она работала вместе с Анджелиной Джоли, девушка была указана как Вивьен Джоли.

Вивьен стала четвертым из шести детей бывшей пары, официально отказавшимся от фамилии Питт. В 2024 году аналогичное решение получила старшая дочь актеров Шайло. В сентябре 2026 года суд также одобрил изменение имени Захары и Мэддокса.

Напомним, что Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались в 2016 году. Их развод был окончательно оформлен в декабре 2024 года после многолетних судебных разбирательств - сами актеры публично не комментировали последнее решение дочери об изменении фамилии.

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