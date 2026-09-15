Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта официально отказался от фамилии отца

Старший сын Анджелины Джоли и Брэда Питта, 25-летний Мэддокс Чиван, официально отказался от фамилии своего отца.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на People, суд Лос-Анджелеса удовлетворил ходатайство Мэддокса о смене фамилии. Теперь его официальное имя — Мэддокс Чиван Джоли, без фамилии Питт.

Мэддокс подал соответствующее заявление в суд в мае 2026 года. После одобрения ходатайства изменение фамилии стало официальным. Отмечается, что Мэддокс уже использовал фамилию матери в профессиональной деятельности. В частности, он работал ассистентом режиссёра над фильмом «Кутюр», в котором снялась Анджелина Джоли.

Мэддокс стал вторым ребёнком Джоли и Питта, официально отказавшимся от фамилии отца. В 2024 году их дочь Шайло также обратилась в суд с просьбой исключить фамилию Питт из её имени. После одобрения ходатайства она стала официально носить имя Шайло Джоли.

Ранее сообщалось, что ещё двое детей бывшей пары — Захара и Вивьен — также предпринимают шаги для отказа от фамилии Питт.

Анджелина Джоли и Брэд Питт начали встречаться в 2005 году и поженились в 2014-м. У бывших супругов шестеро детей — Мэддокс, Пакс, Захара, Шайло, Нокс и Вивьен. Их бракоразводный процесс продолжался несколько лет и официально завершился в декабре 2024 года.

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