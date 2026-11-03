Милли Меджлис принял заявление по случаю 8 Ноября – Дня Победы

Милли Меджлис Азербайджанской Республики принял Заявление по случаю 8 Ноября – Дня Победы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, принятие Заявления было включено в повестку дня заседания парламента 3 ноября.

Текст Заявления зачитал депутат Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу.

В заявлении говорится, что Победа, одержанная в 44-дневной Отечественной войне в сентябре-ноябре 2020 года, была достигнута благодаря единству нашего народа, армии и государства под руководством Президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Азербайджан продемонстрировал необходимую политическую волю, наличие политических, экономических, военных и дипломатических возможностей для защиты своих национальных интересов. Наши Вооруженные силы, проявив высокое боевое мастерство, вписали славные страницы в мировую военную историю. Созданные противником на протяжении многих лет и считавшиеся неприступными оборонительные рубежи были прорваны, системы противовоздушной обороны и военно-воздушные силы выведены из строя. По оккупационным силам были нанесены мощные удары, уничтожено большое количество живой силы и военной техники противника.

Отмечается, что историческая Победа, завоеванная в 2020 году, заложила прочный фундамент для полного восстановления государственного суверенитета Азербайджанской Республики. В результате антитеррористической операции, проведенной 19-20 сентября 2023 года, незаконные вооруженные формирования, принадлежавшие Армении, были разоружены, сепаратистский режим ликвидирован, а на всей территории Азербайджана восстановлен конституционный строй. Поднятие государственного флага в городе Ханкенди и других освобожденных населенных пунктах наглядно продемонстрировало торжество национальной воли и непоколебимость нашей государственности.