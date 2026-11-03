Москва надеется, что встреча в формате «3+3» состоится в ближайшее время

Москва надеется, что встреча консультативного регионального формата «3+3» (Армения, Азербайджан, Грузия плюс Россия, Иран, Турция) состоится в ближайшее время.

Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пленарном заседании высокого уровня четвертой Минской международной конференции по евразийской безопасности.

«Участники этой платформы договорились продвигать объединительную повестку дня. Надеемся, что в ближайшее время состоится очередная встреча в этом формате», – сказал Лавров.

Ранее российский министр отмечал, что формат «3+3» носит всеобъемлющий характер и не ограничивается каким-либо одним проектом, который планируется реализовывать вне общерегионального контекста.

Запустить шестисторонний (Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия) формат консультаций по вопросам сотрудничества на Южном Кавказе и Среднем Востоке предложили в конце 2020 года президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Грузию многократно приглашали к участию в этом формате, но она пока не подключилась к его работе. В декабре 2021 года в Москве прошло первое заседание платформы на уровне заместителей министров иностранных дел. Вторая встреча формата, она же — первая встреча на уровне глав МИД, состоялась в октябре 2023 года в Тегеране. Последняя встреча в этом формате прошла 18 октября 2024 года в Стамбуле.