Спикером Палаты представителей США впервые может стать афроамериканец

Спикером Палаты представителей Конгресса США в 2027 году может впервые стать темнокожий политик — лидер демократической фракции Хаким Джеффрис.

Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) по итогам промежуточных выборов в законодательный орган.

Агентство отмечает, что 3 января 2027 года, когда соберется новый состав Конгресса, ключевым пунктом его повестки дня станет избрание нового спикера нижней палаты. Как ожидается, Джеффрис будет выдвинут на эту должность и утвержден.

В публикации также говорится, что получение поста спикера афроамериканцем станет важной вехой в истории США с учетом того, что в строительстве Капитолия — здания Конгресса — принимали участие порабощенные темнокожие.

56-летний Джеффрис — юрист по образованию. С 2013 года он является конгрессменом от штата Нью-Йорк. На посту спикера Палаты представителей в случае утверждения Джеффрис сменит республиканца Майка Джонсона.

Источник: ТАСС