В парламенте Азербайджана обсуждают госбюджет на 2027 год

На сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству на обсуждение вынесен законопроект "О государственном бюджете на 2027 год".

На следующий год доходы государственного бюджета прогнозируются на уровне 39 млрд 254 млн манатов, в том числе 38 млрд 518 млн 425 тыс. манатов централизованных доходов и 735 млн 575 тыс. манатов местных доходов.

Расходы бюджета, согласно прогнозам, составят 42 млрд 400 млн манатов, из которых 41 млрд 664 млн 425 тыс. манатов придется на централизованные расходы и 735 млн 575 тыс. манатов — на местные.

Прогнозируемый дефицит государственного бюджета составит 3 млрд 146 млн манатов, увеличившись на 1,7% по сравнению с предыдущим годом.

В 2027 году доходы сводного бюджета Азербайджана прогнозируются на уровне 47 млрд 619,2 млн манатов, расходы — 50 млрд 377,1 млн манатов.

Это соответственно на 5,9% и 3,1% больше по сравнению с утвержденными прогнозами на 2026 год.

Дефицит сводного бюджета ожидается в размере 2 млрд 757,9 млн манатов, что на 28,7% меньше, чем годом ранее.

Источник: Report