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Пакистан подтвердил курс на прочное стратегическое партнерство с Азербайджаном

Редакция 1news11:58 - Сегодня
Пакистан подтвердил курс на прочное стратегическое партнерство с Азербайджаном

Федеральный министр информационных технологий и телекоммуникаций Шаза Фатима Ходжа подтвердила непреложную поддержку Пакистаном Азербайджана, подчеркнув глубокие братские связи между двумя странами и выразив готовность страны к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в области торговли, инвестиций, информационных технологий, обороны и других ключевых секторах.

Министр выступила на мероприятии, организованном посольством Азербайджана в Исламабаде по случаю празднования 6-й годовщины Дня Победы, который отмечается 8 ноября и знаменует собой историческую победу азербайджанского народа в 44-дневной Отечественной войне 2020 года, передает APP.

От имени правительства и народа Пакистана Шаза Фатима Ходжа передала искренние поздравления президенту Ильхаму Алиеву и народу Азербайджана по случаю этого события.

Она отдала дань уважения руководству, вооруженным силам и народу Азербайджана за их мужество, решимость и жертвы, принесенные ради достижения победы и восстановления территориальной целостности страны.

Шаза Фатима отметила, что Пакистан и Азербайджан связывают исключительные отношения, основанные на взаимном доверии, уважении, солидарности и общих ценностях. Она выразила признательность Азербайджану за неизменную поддержку Пакистана на международных и многосторонних площадках, в частности по кашмирскому вопросу, и подтвердила, что Пакистан продолжит твердо стоять на стороне Азербайджана в поддержке его суверенитета и территориальной целостности.

Подчеркнув растущее стратегическое партнерство между двумя странами, министр заявила, что отношения между их руководством остаются тесными и теплыми.

Она акцентировала внимание на необходимости трансформировать это прочное политическое взаимопонимание в более широкое экономическое взаимодействие за счет увеличения объемов торговли, инвестиций и сотрудничества в области передовых технологий.

В частности, она подчеркнула огромный потенциал взаимодействия в сфере информационных технологий и цифровом секторе, отметив, что Пакистан и Азербайджан могут извлечь выгоду из совместных инициатив по цифровой трансформации, инновациям и технологическому развитию.

Министр также отметила, что оборонное сотрудничество между двумя странами расширяется с каждым днем. По ее словам, двусторонние связи в различных секторах отражают прочность партнерства и общую приверженность обеих стран региональной стабильности и процветанию.

Касаясь последних военных и дипломатических достижений Пакистана, Шаза Фатима отметила роль гражданского и военного руководства страны в защите суверенитета и национальных интересов Пакистана. Она выразила благодарность за поддержку и солидарность, проявленные Азербайджаном по отношению к Пакистану в непростые времена.

Она подтвердила стремление Пакистана расширять сотрудничество с Азербайджаном во всех сферах, подчеркнув, что дружба между двумя народами основана на братстве, взаимном уважении и нерушимой поддержке.

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