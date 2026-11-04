Уснул за рулем и сбил женщину с младенцем в коляске - ВИДЕО

В Бинагадинском районе Баку водитель автомобиля Toyota сбил женщину, перевозившую младенца в детской коляске.

По предварительным данным, мужчина уснул во время движения.

Как сообщает 1news.az, авария произошла 3 ноября около 09:38 на втором километре автодороги Ходжасан - Локбатан. За рулем автомобиля находился Джавид Агаев. В результате наезда пешеход А. Абдуллаева получила телесные повреждения. Состояние находившегося в коляске младенца оценивается как нормальное.

После происшествия водитель был задержан. По факту возбуждено уголовное дело.

В ходе предварительного расследования Агаев сообщил, что заснул за рулем и не помнит обстоятельств произошедшего. Кроме того, он признался, что и ранее неоднократно засыпал во время управления автомобилем.

Комментируя происшествие, Ровшан Тагиев подчеркнул, что управление автомобилем при осознании собственной склонности засыпать за рулем представляет серьезную угрозу для окружающих. По его словам, продолжать движение, несмотря на подобные эпизоды, - проявление недопустимой халатности.

Он также напомнил, что водитель обязан оценивать свое физическое состояние перед поездкой и прекращать движение при первых признаках усталости или сонливости, остановившись в безопасном месте.

По словам Тагиева, игнорирование таких предупреждающих признаков может привести к трагическим последствиям, поставить под угрозу жизни других людей и повлечь для самого водителя серьезную уголовную ответственность.