Министр: стратегические валютные резервы Азербайджана достигли $89,4 млрд

По состоянию на 1 октября стратегические валютные резервы Азербайджана достигли 89,4 млрд долларов, что в 20 раз превышает внешний государственный долг страны.

Как сообщает АПА, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год» на состоявшемся сегодня заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

«Мы уже проводим политику ежегодного сокращения трансфертов из Государственного нефтяного фонда. Наша цель — к 2030 году сократить объем трансфертов на 1,5 млрд долларов, доведя его до 5,5 млрд долларов. Мы ведем системную работу по снижению зависимости от нефти», — отметил министр.