В Мичигане избрали первого в истории США сенатора-мусульманина

Кандидат от Демократической партии Абдул Эль-Сайед побеждает на выборах в Сенат Конгресса США и может стать первым сенатором-мусульманином.

Об этом свидетельствует прогноз телеканала Fox News.

По предварительным данным, он побеждает республиканца Майка Роджерса. Президент США Дональд Трамп ранее обвинял Эль-Сайеда, сына иммигрантов из Египта, в связях с исламистским движением "Братья-мусульмане" и террористической группировкой "Аль-Каида".

По итогам прошедших в США промежуточных выборов кандидаты Демократической партии получают контроль над Палатой представителей и Сенатом Конгресса. Президент Дональд Трамп заявил, что удивлен слабыми результатами Республиканской партии и готов взаимодействовать с демократами, но намерен активно применять имеющееся у него право вето.

Источник: ТАСС