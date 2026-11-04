Азербайджан направит 522,6 млн манатов на продовольственную безопасность

В 2027 году около 38% средств государственного бюджета Азербайджана, выделяемых сельскому хозяйству, или 522,6 млн манатов, планируется направить на обеспечение продовольственной безопасности.

Как сообщает Report, это отражено в проекте бюджетного пакета на 2027 год.

Согласно документу, предусмотренный объем финансирования примерно на 2% превышает показатель 2026 года.

За счет средств, выделенных на мероприятия в сфере продовольственной безопасности, будет профинансирован ряд субсидий для фермеров. В частности, посевная субсидия будет предоставляться за каждый гектар возделываемой площади для частичной компенсации расходов на приобретение средств сельскохозяйственного производства.

В целях улучшения породного состава местного поголовья и увеличения численности животных с высоким генетическим потенциалом предусмотрены субсидии за каждого здорового теленка и буйволенка, полученного посредством искусственного осеменения или пересадки эмбриона.

Для частичной компенсации расходов на содержание и кормление сельскохозяйственных животных, а также организацию племенной работы будут предоставляться субсидии за каждое животное, в том числе за пчелиную семью. Также предусмотрены выплаты с учетом объема произведенной в стране и переданной заготовителям продукции или сырья животного происхождения.