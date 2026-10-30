Сегодня в Баку завершится чемпионат мира FIFA U-15

Сегодня определится победитель проходящих в Баку чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в финальном матче Дивизиона А встретятся сборные Чехии и Испании.

Встреча, которая пройдет в Baku Crystal Hall, начнется в 18:00.

Кроме того, определятся победители и в дивизионах B, C, D, E и F турнира. Все финальные игры состоятся в Baku Crystal Hall.

Представляем расписание игр дня:

Дивизион А

Финал

18:00. Чехия – Испания

Дивизион B

Финал

15:00. Португалия – Замбия (за 33-е место)

Дивизион C

Финал

13:30. Тунис – Беларусь (за 65-е место)

Дивизион D

Финал

12:00. Канада – Таджикистан (за 97-е место)

Дивизион E

Финал

10:30. Центральноафриканская Республика – Бангладеш (за 129-е место)

Дивизион F

Финал

09:00. Новая Зеландия – Эфиопия (за 161-е место)

Отметим, что после финального матча Дивизиона А состоятся церемонии награждения и закрытия турнира.