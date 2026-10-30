Сегодня в Баку завершится чемпионат мира FIFA U-15
Сегодня определится победитель проходящих в Баку чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в финальном матче Дивизиона А встретятся сборные Чехии и Испании.
Встреча, которая пройдет в Baku Crystal Hall, начнется в 18:00.
Кроме того, определятся победители и в дивизионах B, C, D, E и F турнира. Все финальные игры состоятся в Baku Crystal Hall.
Представляем расписание игр дня:
Дивизион А
Финал
18:00. Чехия – Испания
Дивизион B
Финал
15:00. Португалия – Замбия (за 33-е место)
Дивизион C
Финал
13:30. Тунис – Беларусь (за 65-е место)
Дивизион D
Финал
12:00. Канада – Таджикистан (за 97-е место)
Дивизион E
Финал
10:30. Центральноафриканская Республика – Бангладеш (за 129-е место)
Дивизион F
Финал
09:00. Новая Зеландия – Эфиопия (за 161-е место)
Отметим, что после финального матча Дивизиона А состоятся церемонии награждения и закрытия турнира.