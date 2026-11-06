Застряли в болотистой местности: спасатели эвакуировали двух человек

Вблизи Мингечевирского водохранилища два человека оказались в затруднительном положении после того, как грузовой автомобиль застрял в болотистой местности.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям, сигнал о происшествии поступил на горячую линию «112» минувшей ночью.

На место были направлены спасатели Аранского регионального центра МЧС. В ходе поисково-спасательной операции специалисты установили местонахождение граждан и эвакуировали двух человек из труднодоступной зоны в безопасное место.