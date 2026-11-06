Трамп вывесил на своем рабочем столе красную кепку с надписью VETO

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете Белого дома показательно выставил на своем рабочем столе красную кепку с надписью «вето».

Трамп ранее заявлял, что станет «мистером вето» для законодательных инициатив демократов.

В ходе выступления американского лидера в Овальном кабинете на его столе показательно выставлена красная кепка с крупной белой надписью VETO («вето»).