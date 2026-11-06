В Ясамале автомобиль сбил женщину при выезде из паркинга - ДОПОЛНЕНО
В Ясамальском районе Баку женщина скончалась после наезда автомобиля на территории подземной парковки жилого комплекса.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, происшествие произошло накануне около 18:30 на улице Нахчывани, 15.
По имеющимся данным, 68-летний житель дома Гасан Сеидбеков Ариф оглы, выезжая из подземного паркинга на автомобиле Mitsubishi Outlander, совершил наезд на Эсмиру Садыгову Гасанага гызы 1954 года рождения.
Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, однако, несмотря на оказанную помощь, спасти ее не удалось.
По факту происшествия в Ясамальском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
Отметим, что Гасан Сеидбеков ранее занимал руководящие должности, в том числе возглавлял отдел связи и технического обеспечения Пенитенциарной службы.