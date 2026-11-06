Как пострадавшие от оскорблений в социальных сетях могут защитить свои права в Азербайджане?

Разъяснены ключевые аспекты, касающиеся защиты прав лиц, подвергшихся клевете и оскорблениям в социальных сетях и иных интернет-ресурсах, а также порядка обращения в суд и представления доказательств.

Судья Хатаинского районного суда города Баку Фуад Ахундов сообщил по этому поводу, что жалобы на клевету и оскорбление в порядке частного обвинения должны подаваться в письменной форме в соответствующий суд первой инстанции.

По словам судьи, по общему правилу такие жалобы рассматриваются судом по месту совершения преступления.

Например, если известно место, где во время публичного выступления было употреблено оскорбительное выражение, жалоба подается в компетентный суд соответствующей территории.

Ф. Ахундов отметил, что существуют специальные правила определения подсудности дел, связанных с распространением сведений, содержащих клевету и оскорбления, в СМИ и интернет-ресурсах. Этот вопрос разъяснен в пункте 12 Постановления Пленума Верховного Суда Азербайджанской Республики от 21 февраля 2014 года.

Так, если юридический адрес соответствующего СМИ или интернет-ресурса известен, территориальная подсудность, как правило, определяется с учетом этого адреса. Если же юридический адрес неизвестен или интернет-ресурс зарегистрирован за рубежом, жалоба рассматривается судом по последнему месту жительства лица, распространившего информацию, на территории Азербайджанской Республики.

Судья пояснил, что, например, в случае распространения порочащих (клеветнических) сведений в социальной сети Facebook, с учетом её регистрации за рубежом, жалоба должна быть подана в суд первой инстанции по месту регистрации лица, распространившего эти сведения в Азербайджане. При этом факт того, где физически была сделана публикация — в Баку или другом регионе, — не влияет на определение подсудности.

Ф. Ахундов также подчеркнул важность правильного сбора доказательств при обращении в суд по фактам клеветы и оскорблений.

По его словам, в первую очередь необходимо сохранить источник и содержание спорной публикации. Для этого целесообразно сохранить веб-ссылку на публикацию, название аккаунта или канала, дату публикации, текст, а также видеоматериалы. В видеозаписях следует зафиксировать фрагмент, где звучит оспариваемое выражение, сохраняя при этом общий контекст его употребления.

При предоставлении скриншотов (снимков экрана) важно указывать, когда и с какого аккаунта они были получены. Суд проверяет источник, достоверность и отношение представленных доказательств к конкретному лицу.

Судья обратил внимание на то, что требования к форме и содержанию жалобы в порядке частного обвинения установлены статьями 293.3.1–293.3.7 Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики.

Согласно этим требованиям, в жалобе должны быть указаны имя, фамилия, отчество, год рождения, место жительства и род занятий заявителя, а также суть деяния, послужившего поводом для жалобы, место, время и обстоятельства его совершения. Если был причинен ущерб, сведения об этом также необходимо указать.

Кроме того, к жалобе должны быть приложены анкетные данные и место жительства лица, в отношении которого подается жалоба, сведения, подтверждающие совершение деяния именно этим лицом, данные о свидетелях, документы и иные доказательства.

Ф. Ахундов особо подчеркнул, что принципиально важно точно указать в жалобе конкретные выражения, расцениваемые как клевета или оскорбление. Жалоба должна также содержать просьбу о привлечении лица к уголовной ответственности, место и дату составления документа, а также подпись заявителя.