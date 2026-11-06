Демократы США добиваются отмены пошлин Трампа на товары из Канады
Демократическая партия США намерена сделать отмену пошлин на канадские товары одной из главных целей кампании по пересмотру торговой политики президента Дональда Трампа.
Об этом заявил сенатор-демократ от штата Орегон Рон Уайден, ведущий представитель меньшинства в финансовом комитете Сената США.
По его словам, среди американских законодателей существует широкая поддержка отмены пошлин на продукцию из Канады. Уайден сообщил, что уже обсуждает с коллегами подготовку соответствующего законопроекта. Как пишет The Wall Street Journal (WSJ), демократы рассчитывают приступить к продвижению инициативы после получения контроля над финансовым комитетом Сената в январе 2027 года.
Идею отмены пошлин на канадские товары поддерживают и некоторые республиканцы. Особенно актуален этот вопрос для приграничных с Канадой штатов — Мичигана, Мэна и Аляски, отмечает WSJ.
Вместе с тем реализация инициативы может столкнуться с серьезными препятствиями. Для преодоления президентского вето законодателям потребуется поддержка двух третей обеих палат Конгресса. Кроме того, для продвижения законопроекта в Сенате может понадобиться 60 голосов, чтобы преодолеть процедурное препятствие в виде филибастера.
Таким образом, даже получение большинства в Конгрессе не гарантирует демократам возможности добиться отмены введенных Трампом пошлин.