Туннель в Сумгайыте затопило сточными водами - ВИДЕО

В Сумгайыте восстановлено движение транспорта через туннель в жилом массиве «Яшыл дере», где ранее произошло скопление сточных вод.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, видеозаписи с затопленным участком распространились в социальных сетях. Из-за скопившейся воды автомобилисты столкнулись с трудностями при проезде через туннель.

Предполагалось, что причиной происшествия стала неисправность насосной станции, находящейся в ведении ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

В ответ на запрос издания начальник отдела по связям с общественностью ADY Бахтияр Гаджиев пояснил, что насосное оборудование вышло из строя из-за перебоев с электроснабжением на данном участке.

По его словам, откачка скопившейся воды была завершена еще вчера вечером. В настоящее время проблема устранена, движение транспорта через туннель осуществляется в обычном режиме.