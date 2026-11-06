Лу Мэй: Товарооборот между Китаем и Азербайджаном достиг $3,46 млрд

Товарооборот между Китаем и Азербайджаном за январь-сентябрь 2026 года достиг $3,46 млрд.

Как сообщает Report, об этом заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй на брифинге.

По ее словам, это рекордный показатель для отчетного периода.

Она подчеркнула, что Китай остается крупнейшим поставщиком продукции в Азербайджан.

"Сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс, один путь" продолжает расширяться и приобретать конкретные формы. По ряду ключевых совместных проектов уже достигнуты положительные результаты.

Успешно завершено строительство крупнейшего на Южном Кавказе ветропарка, возведенного китайской компанией. Построенная китайской компанией в Азербайджане Солнечная электростанция "Гобустан" мощностью 100 МВт подключена к единой энергосистеме страны.

Контейнерные поезда, следующие из Китая в Европу по Транскаспийскому маршруту, обеспечивают значительный грузопоток по Среднему коридору, способствуя поддержанию стабильности глобальных производственных и логистических цепочек", - сказала посол.

По ее словам, в 2026 году число контейнерных поездов Китай-Европа, следующих через Азербайджан по Транскаспийскому маршруту, также достигнет рекордного уровня.