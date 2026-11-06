Армения и Великобритания подписали программу оборонного сотрудничества на 2026–2027 годы

Министерства обороны Армении и Соединенного Королевства утвердили программу двустороннего сотрудничества в сфере обороны на 2026–2027 годы. Подписание документа состоялось по итогам консультаций, прошедших в Лондоне.

Подписи под двухлетним планом взаимодействия поставили начальник управления оборонной политики и международного сотрудничества МО РА Левон Айвазян и директор по вопросам политики в отношении России, Восточной Европы и Центральной Азии МО Великобритании Крис Кин.

Подписанию документа предшествовали переговоры, в центре внимания которых находились актуальные вопросы международной и региональной безопасности, а также приоритеты совместной работы в оборонном секторе.

Следующий раунд двусторонних оборонных консультаций стороны договорились провести в Ереване.

Источник: Баграмян26