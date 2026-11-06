Пешеходов и водителей призвали соблюдать осторожность в праздничные дни - ВИДЕО

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям и пешеходам в преддверии Дня Победы, отмечаемого 8 ноября, и Дня Государственного флага, который празднуется 9 ноября.

Как сообщает 1news.az, в ведомстве отметили, что в период праздничных и нерабочих дней ожидается увеличение интенсивности движения на дорогах страны, в связи с чем призвали граждан соблюдать правила дорожного движения и ответственно относиться к безопасности.

Водителям рекомендовано перед поездками проверять техническое состояние автомобилей, уделяя особое внимание тормозной системе, осветительным приборам и шинам. Также необходимо выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, соблюдать дистанцию, избегать опасных маневров и обгонов, пользоваться ремнями безопасности и не отвлекаться на мобильные телефоны во время управления транспортным средством.

В дорожной полиции также напомнили о необходимости делать остановки для отдыха при длительных поездках и не садиться за руль в состоянии усталости. Особую осторожность водителям следует проявлять на участках с интенсивным движением.

Пешеходам рекомендовали переходить проезжую часть исключительно в предусмотренных для этого местах, а в темное время суток и при плохой видимости соблюдать повышенную осторожность.

В завершение ведомство пожелало гражданам провести праздничные дни без происшествий и призвало всех участников дорожного движения внести свой вклад в обеспечение безопасности на дорогах.