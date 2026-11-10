Уралоглу: Проведена подготовка к открытию пограничных пунктов пропуска с Арменией

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу заявил о завершении подготовки к открытию железнодорожного и автомобильного пунктов пропуска на границе с Арменией.

Как сообщает АПА, министр сказал в беседе с журналистами, что обсудил этот вопрос со своим армянским коллегой.

По его словам, проведена необходимая подготовка к открытию как железнодорожного пункта пропуска, так и автомобильного пограничного пункта пропуска Алиджан.

Уралоглу отметил, что в случае достижения договорённости, с учетом важных для Азербайджана вопросов, процесс, по его мнению, не займет много времени.

Министр выразил надежду, что пограничные пункты пропуска будут открыты в ближайшее время.