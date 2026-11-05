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Экономика

В Азербайджане подорожали частные дома

Редакция 1news19:00 - Сегодня
В Азербайджане подорожали частные дома

В октябре текущего года на рынке продажи частных жилых домов в Азербайджане наблюдался рост на 5% по сравнению с сентябрем.

Как сообщили Report в Палате оценщиков Азербайджана (ПОА), индекс ПОА для этого сегмента в октябре вырос до 104,7.

Медианный нормализованный показатель ПОА составил 670,2, а медианная цена предложения – 197 тыс. манатов.

В Палате отметили, что показатель ПОА является нормализованным и учитывает площадь, а также другие характеристики жилых домов, поэтому его не следует приравнивать к цене за квадратный метр.

На рынке аренды частных жилых домов индекс снизился на 42,3% - со 123,3 в сентябре до 71,1 в октябре. Медианная ставка аренды составила 5,33 маната за квадратный метр. ПОА подчеркивает, что некорректно оценивать это резкое изменение как прямое снижение арендных цен на дома с аналогичными характеристиками.

На показатель могут повлиять уменьшение доли дач и вилл, предлагаемых по высоким ценам, в объявлениях, преобладание предложений долгосрочной аренды, а также изменения в составе наблюдаемых объектов по площади и характеристикам.

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