Судебные споры вокруг бизнеса Карапетяна в России: новые подробности

Судебные споры вокруг компаний, связанных с группой «Ташир» российского олигарха, лидера партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, раскрывают новые подробности исполнения крупных государственных и коммерческих строительных контрактов в России.

Речь идет о срывах сроков, грубых строительных нарушениях, многомиллионных задолженностях и вопросах к расходованию бюджетных средств.

Как сообщает армянское издание 1in.am, наиболее показательное разбирательство связано со строительством канализационных очистных сооружений в городе Ростов Великий Ярославской области. В марте 2023 года компания «Каскад-Энерго», ставшая единственным участником тендера, получила контракт на 2,285 млрд рублей. Однако уже через полгода заказчик расторг договор в одностороннем порядке из-за отставания от графика и серьезных нарушений проектных требований: часть работ велась без необходимых укреплений, стройматериалы укладывались в обводненный котлован, а нормы уплотнения грунта игнорировались.

В феврале 2026 года Арбитражный суд Ярославской области постановил взыскать с «Фора-Банка» в пользу заказчика 290,7 млн рублей по банковской гарантии исполнения этого контракта, включая неустойку. Попытки «Каскад-Энерго» оспорить расторжение договора успеха не принесли. Корпоративная связь этой компании со структурами Самвела Карапетяна ранее неоднократно фиксировалась ведущими российскими деловыми СМИ, включая «Коммерсантъ» и РБК.

Название «Каскад-Энерго» фигурирует и в другом громком процессе — вокруг возведения нового корпуса Липецкой областной детской больницы. Первоначальная смета проекта выросла с 3,8 млрд до почти 5 млрд рублей, а сам объект сдали в эксплуатацию лишь в декабре 2025 года — примерно на год позже запланированного срока. В рамках связанного с этой стройкой дела, рассматриваемого Арбитражным судом Воронежской области, компания «ПромЖилСтрой» требует взыскать с «ЖБИ-Капстрой» 51,2 млн рублей долга и неустойки, а «Каскад-Энерго» привлечена к разбирательству в качестве третьего лица.

Масштабные финансовые претензии затронули и столичный проект «Парк будущего» на территории ВДНХ. Согласно материалам судебных тяжб, ВДНХ предъявила компании «Инфраструктура будущего» требования на 6,48 млрд рублей (помимо отдельного иска о взыскании неустойки, по которому суд первой инстанции присудил 10 млн рублей). В свою очередь «Инфраструктура будущего» потребовала почти 2 млрд рублей от предпринимателя Аркадия Ротенберга, который ответил встречным иском на 469,7 млн рублей. В контексте споров вокруг проекта ВДНХ упоминаются также компании «Ташир Инвест», «Ташир Капитал», «Элида», «Мико» и Оганнес Гаспарян, однако прямого процессуального участия самого Самвела Карапетяна в перечисленных судах документы на данный момент не фиксируют.

Самвел Карапетян попал в поле зрения правоохранительных органов 17 июня 2025 года. Вот уже 1,5 года он находится под арестом, а дело рассматривается в Антикоррупционном суде.