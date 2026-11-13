 Судебные споры вокруг бизнеса Карапетяна в России: новые подробности | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Судебные споры вокруг бизнеса Карапетяна в России: новые подробности

Редакция 1news14:20 - Сегодня
Читать на других языках:English
Судебные споры вокруг бизнеса Карапетяна в России: новые подробности

Судебные споры вокруг компаний, связанных с группой «Ташир» российского олигарха, лидера партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, раскрывают новые подробности исполнения крупных государственных и коммерческих строительных контрактов в России.

Речь идет о срывах сроков, грубых строительных нарушениях, многомиллионных задолженностях и вопросах к расходованию бюджетных средств.

Как сообщает армянское издание 1in.am, наиболее показательное разбирательство связано со строительством канализационных очистных сооружений в городе Ростов Великий Ярославской области. В марте 2023 года компания «Каскад-Энерго», ставшая единственным участником тендера, получила контракт на 2,285 млрд рублей. Однако уже через полгода заказчик расторг договор в одностороннем порядке из-за отставания от графика и серьезных нарушений проектных требований: часть работ велась без необходимых укреплений, стройматериалы укладывались в обводненный котлован, а нормы уплотнения грунта игнорировались.

В феврале 2026 года Арбитражный суд Ярославской области постановил взыскать с «Фора-Банка» в пользу заказчика 290,7 млн рублей по банковской гарантии исполнения этого контракта, включая неустойку. Попытки «Каскад-Энерго» оспорить расторжение договора успеха не принесли. Корпоративная связь этой компании со структурами Самвела Карапетяна ранее неоднократно фиксировалась ведущими российскими деловыми СМИ, включая «Коммерсантъ» и РБК.

Название «Каскад-Энерго» фигурирует и в другом громком процессе — вокруг возведения нового корпуса Липецкой областной детской больницы. Первоначальная смета проекта выросла с 3,8 млрд до почти 5 млрд рублей, а сам объект сдали в эксплуатацию лишь в декабре 2025 года — примерно на год позже запланированного срока. В рамках связанного с этой стройкой дела, рассматриваемого Арбитражным судом Воронежской области, компания «ПромЖилСтрой» требует взыскать с «ЖБИ-Капстрой» 51,2 млн рублей долга и неустойки, а «Каскад-Энерго» привлечена к разбирательству в качестве третьего лица.

Масштабные финансовые претензии затронули и столичный проект «Парк будущего» на территории ВДНХ. Согласно материалам судебных тяжб, ВДНХ предъявила компании «Инфраструктура будущего» требования на 6,48 млрд рублей (помимо отдельного иска о взыскании неустойки, по которому суд первой инстанции присудил 10 млн рублей). В свою очередь «Инфраструктура будущего» потребовала почти 2 млрд рублей от предпринимателя Аркадия Ротенберга, который ответил встречным иском на 469,7 млн рублей. В контексте споров вокруг проекта ВДНХ упоминаются также компании «Ташир Инвест», «Ташир Капитал», «Элида», «Мико» и Оганнес Гаспарян, однако прямого процессуального участия самого Самвела Карапетяна в перечисленных судах документы на данный момент не фиксируют.

Самвел Карапетян попал в поле зрения правоохранительных органов 17 июня 2025 года. Вот уже 1,5 года он находится под арестом, а дело рассматривается в Антикоррупционном суде.

Поделиться:
455

Актуально

Мнение

Европа сама стремится к диалогу с Баку

Политика

МИД Азербайджана выразил соболезнования ОАЭ в связи с гибелью людей в крупном ДТП ...

Мнение

Армянское лобби в Вашингтоне празднует победу и собирается выставить счет ...

Общество

Погода на субботу: в Баку ожидается до 22 градусов тепла

В мире

CNN: Вэнс рассматривает возможность отказа от участия в выборах президента США

КСИР заявил о способности Ирана наносить ракетные удары на расстоянии до 1,5 тыс. км

В Кении рухнула многоэтажка: есть погибшие

Кремль опроверг сообщения, что Россия требует выхода Финляндии из НАТО - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

Число жертв взрыва на заводе в Измире увеличилось до 16 человек - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Во Франции на фоне протестов старшеклассников фиксируют поджоги и нападения - ОБНОВЛЕНО

Трамп поручил Минюсту расследовать деятельность демократов после их угрозы импичментом

Примерка закончилась аварией: девушка за рулём джипа уснула и протаранила бутик во время прямого эфира - ВИДЕО

Последние новости

Для рэперши Ася Ализаде потребовали до пяти лет лишения свободы в Турции

Сегодня, 18:53

WhatsApp пугает азербайджанцев «вспышкой СПИДа» - РЕАКЦИЯ

Сегодня, 18:38

Из Грузии в Азербайджан экстрадировали объявленного в международный розыск мужчину

Сегодня, 18:30

От теории к первому полёту: как в Габале готовят будущих пилотов гражданской авиации Азербайджана

Сегодня, 18:15

CNN: Вэнс рассматривает возможность отказа от участия в выборах президента США

Сегодня, 18:00

В Товузе беременная женщина получила ножевое ранение, есть задержанный - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:55

Завершено расследование дела азербайджанского военного, задержанного на территории Армении

Сегодня, 17:40

Обнародованы даты и повестка очередных заседаний Милли Меджлиса Азербайджана

Сегодня, 17:37

Объявлена дата выплаты единовременных социальных пособий

Сегодня, 17:24

В связи с массовой дракой в Баку задержаны несколько лиц - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:17

В эти дни в Баку ожидается сильный ветер

Сегодня, 17:15

При поддержке Фонда Возрождения Карабаха в Лачине прошел вечер искусства - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:11

Европейские страны намерены нарастить импорт энергоносителей из Азербайджана

Сегодня, 17:05

Пустые домики и умирающие котята: Куда исчезли все кошки в парке Сабира? - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:00

В рамках государственно-частного партнёрства проведён тренинг по финансовой грамотности и кибербезопасности — ФОТО

Сегодня, 16:55

Европа сама стремится к диалогу с Баку

Сегодня, 16:52

Азербайджанский кикбоксер в 13-й раз стал чемпионом Европы

Сегодня, 16:45

«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Маурисио Почеттино на пост главного тренера

Сегодня, 16:40

МИД Азербайджана выразил соболезнования ОАЭ в связи с гибелью людей в крупном ДТП в Фуджейре

Сегодня, 16:25

Армянское лобби в Вашингтоне празднует победу и собирается выставить счет Азербайджану

Сегодня, 16:18
Все новости
«На сцене я - огонь»: кубинская певица Эдглис стала гостьей редакции 1news.az - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«На сцене я - огонь»: кубинская певица Эдглис стала гостьей редакции 1news.az - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Своим появлением она неизменно превращает любое мероприятие в настоящее яркое шоу, наполняя его атмосферой праздника, энергии и хорошего настроения. Под11 / 11 / 2026, 16:00
«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

06 / 11 / 2026, 09:40
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57