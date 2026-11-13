Экс-главу Nvidia вызвали в Сенат США на слушания

Председатель банковского комитета Сената США Тим Скотт сообщил, что направил бывшему руководителю компании Nvidia Дженсену Хуангу официальное письмо с просьбой выступить на открытых слушаниях 3 декабря.

Поводом стали публикации СМИ о предполагаемом романе Хуанга с гражданкой Китая, которую подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой.

По словам сенатора, эти сообщения вызывают серьезные опасения в отношении национальной безопасности США и защиты американских технологий, представляющих особую ценность.

«Я запрашиваю, чтобы Дженсен Хуанг и министр торговли Лютник выступили с показаниями перед банковским комитетом Сената», — написал Скотт на своей странице в соцсети X.