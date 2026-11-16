Financial Times: Еврокомиссия предложит Украине кредит в €45 млрд

Еврокомиссия (ЕК) предложит выделить Украине кредит в размере €45 млрд из общего бюджета ЕС.

Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По ее данным, это предложение будет доведено до европейских столиц 18 ноября. Таким образом, ЕК планирует увязать помощь Украине с будущим семилетним бюджетом ЕС, чтобы «защитить» финансирование от возможных вето в будущем. По словам неназванного чиновника, этот ход «повышает ставки», но теперь эти два события «не будут проходить параллельно».

Однако некоторые страны, в том числе Чехия, выступают против такого плана. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш направил письмо председателю Европейского совета Антониу Коште, в котором написал, что «соглашение о будущем финансировании Украины не может быть предварительным условием для принятия следующего бюджета ЕС».

Ранее FT сообщила, что в письме Коште канцлер ФРГ Фридрих Мерц пригрозил заблокировать принятие семилетнего бюджета Евросоюза, если все страны — члены ЕС не возьмут на себя обязательство выделять финансовую помощь Украине.

На саммите, который прошел 15–16 октября, лидерам стран ЕС не удалось согласовать бюджет на 2028–2034 годы. Новая попытка договориться будет предпринята ими на внеочередной встрече, намеченной на 26–27 ноября.

Источник: ТАСС