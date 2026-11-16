 Financial Times: Еврокомиссия предложит Украине кредит в €45 млрд | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Financial Times: Еврокомиссия предложит Украине кредит в €45 млрд

Редакция 1news10:52 - Сегодня
Читать на других языках:English
Financial Times: Еврокомиссия предложит Украине кредит в €45 млрд

Еврокомиссия (ЕК) предложит выделить Украине кредит в размере €45 млрд из общего бюджета ЕС.

Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По ее данным, это предложение будет доведено до европейских столиц 18 ноября. Таким образом, ЕК планирует увязать помощь Украине с будущим семилетним бюджетом ЕС, чтобы «защитить» финансирование от возможных вето в будущем. По словам неназванного чиновника, этот ход «повышает ставки», но теперь эти два события «не будут проходить параллельно».

Однако некоторые страны, в том числе Чехия, выступают против такого плана. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш направил письмо председателю Европейского совета Антониу Коште, в котором написал, что «соглашение о будущем финансировании Украины не может быть предварительным условием для принятия следующего бюджета ЕС».

Ранее FT сообщила, что в письме Коште канцлер ФРГ Фридрих Мерц пригрозил заблокировать принятие семилетнего бюджета Евросоюза, если все страны — члены ЕС не возьмут на себя обязательство выделять финансовую помощь Украине.

На саммите, который прошел 15–16 октября, лидерам стран ЕС не удалось согласовать бюджет на 2028–2034 годы. Новая попытка договориться будет предпринята ими на внеочередной встрече, намеченной на 26–27 ноября.

Источник: ТАСС

Поделиться:
205

Актуально

Общество

В Баку бушует сильный ветер, в регионах идут ливни и снег

Общество

AZAL изменит порядок выполнения рейсов из Баку в Стамбул

Общество

Нарушение госграницы пресечено: обезврежен летательный аппарат типа паратрайк - ...

Общество

Ситуация на дорогах Баку: на семи магистралях затруднено движение

В мире

Месту гибели Раиси присвоен статус исторического наследия

Депутаты ЕС участвуют в ролевых играх по противодействию шпионажу

Financial Times: Еврокомиссия предложит Украине кредит в €45 млрд

«Дверь пришлось вскрыть»: что известно о погибшей студентке Эльвире Эйюбовой - ВИДЕО

Выбор редактора

Символы братства: Шуша, День Победы, и ответ Алиева и Эрдогана на попытки расколоть единство Баку и Анкары

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Новости для вас

Хегсет наградил военнослужащего, сделавшего ему замечание у Могилы неизвестного солдата - ВИДЕО

В Абу-Даби завершился первый день переговоров России, США и Украины - ОБНОВЛЕНО

Глава Nvidia ушел в отставку после скандала с двумя романами

Массовые протесты против роста цен во Франции: 106 000 участников, стычки с полицией и задержания - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Последние новости

Штрафы до 1 650 манатов: в Азербайджане напомнили о наказании за нарушения с ценниками

Сегодня, 11:27

В Азербайджане арестован ещё один адвокат

Сегодня, 11:23

Месту гибели Раиси присвоен статус исторического наследия

Сегодня, 11:10

Депутаты ЕС участвуют в ролевых играх по противодействию шпионажу

Сегодня, 11:02

В Баку автобус насмерть сбил девушку

Сегодня, 10:59

В Грузии обнаружили тело 26-летнего азербайджанца

Сегодня, 10:55

Financial Times: Еврокомиссия предложит Украине кредит в €45 млрд

Сегодня, 10:52

В Баку бушует сильный ветер, в регионах идут ливни и снег

Сегодня, 10:49

Гленн Клоуз получила первый «Оскар» за более чем 50-летнюю карьеру в кино - ВИДЕО

Сегодня, 10:46

В Баку сильный ветер повалил 32 дерева, еще у 36 сломал ветви - ФОТО

Сегодня, 10:43

«Дверь пришлось вскрыть»: что известно о погибшей студентке Эльвире Эйюбовой - ВИДЕО

Сегодня, 10:37

AZAL изменит порядок выполнения рейсов из Баку в Стамбул

Сегодня, 10:29

Грузия отказалась от участия в саммите ЕС по расширению

Сегодня, 10:12

Хуситы заявили об атаке на аэропорт и финансовый центр Эр-Рияда

Сегодня, 10:10

В Баку сильный ветер привел к гибели женщины

Сегодня, 09:52

КСИР заявил о подрыве двух нефтяных танкеров на минах в Ормузском проливе

Сегодня, 09:43

Сборная Азербайджана по футболу сегодня проведет товарищеский матч против Андорры

Сегодня, 09:30

Россия и Грузия восстановили контакты на уровне спецпредставителей

Сегодня, 09:25

Нарушение госграницы пресечено: обезврежен летательный аппарат типа паратрайк - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 09:00

В туристическом районе Таиланда при крупном пожаре погибли 11 человек — ВИДЕО

Сегодня, 08:55
Все новости
«На сцене я - огонь»: кубинская певица Эдглис стала гостьей редакции 1news.az - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«На сцене я - огонь»: кубинская певица Эдглис стала гостьей редакции 1news.az - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Своим появлением она неизменно превращает любое мероприятие в настоящее яркое шоу, наполняя его атмосферой праздника, энергии и хорошего настроения. Под11 / 11 / 2026, 16:00
«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

06 / 11 / 2026, 09:40
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57