Штрафы до 1 650 манатов: в Азербайджане напомнили о наказании за нарушения с ценниками

Отсутствие цен в магазинах и объектах сферы услуг либо их указание в иностранной валюте может обернуться серьезными штрафами для предпринимателей.

Как сообщает Trend со ссылкой на действующее законодательство, в нормативных актах предусмотрены соответствующие положения на этот счет.

Так, за отсутствие ценников на реализуемые товары, а также прейскурантов и меню на оказываемые услуги или выполняемые работы либо за их ненадлежащее оформление предусмотрен штраф в размере от 800 до 1 000 манатов.

В то же время за неуказание цен на товары, работы и услуги в манатах на территории Азербайджана применяется штраф в размере от 1 100 до 1 650 манатов.