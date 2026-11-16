Депутат поставил под вопрос финансирование русского сектора за счёт госбюджета

На пленарном заседании Милли Меджлиса подняли вопрос о целесообразности финансирования обучения на русском языке в школах Азербайджана за счёт государственного бюджета.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, эту тему затронул депутат Хикмет Мамедов во время обсуждения проекта государственного бюджета на следующий год.

По словам парламентария, в настоящее время в русском секторе школ Азербайджана обучаются около 157 тысяч учеников, тогда как число учащихся азербайджанского сектора составляет 1 миллион 570 тысяч человек. При этом, как отметил Мамедов, ежегодные расходы государства на обучение одного школьника достигают 2 тысяч манатов.

Депутат обратил внимание на то, что государство финансирует получение образования на русском языке, в то время как школы с обучением на английском или китайском языках практически отсутствуют в системе государственного образования.

В связи с этим Мамедов предложил обсудить, чем обусловлен особый статус русского языка в образовательной системе страны и насколько оправдано выделение бюджетных средств на обучение на этом языке. По его словам, аналогичная ситуация наблюдается и в высших учебных заведениях.

Парламентарий также подчеркнул, что именно система образования играет важную роль в формировании национальной идентичности и национальной идеологии.