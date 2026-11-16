Супруга Макрона: Ему бы следовало пройти психоанализ

На формирование личности президента Франции Эмманюэля Макрона оказала сильное влияние его бабушка, пишет газета The Telegraph, пересказывающая новую биографию политика, написанную французской писательницей и журналисткой Катрин Най на основе бесед с самим президентом Франции и его близкими.

«Эмманюэль до сих пор не похоронил свою бабушку. Он даже не нашел ей замену. Ему бы следовало пройти психоанализ», — сказала супруга президента Брижит Макрон в разговоре с Най.

В беседах с Най Макрон признавался, что он «все еще ребенок». Писательница связывает его характер с бабушкой, которая хотела сделать из него свой «шедевр». По ее словам, Макрон прожил свою жизнь, пройдя три последовательных этапа изоляции: детство с бабушкой, роман со взрослой Брижит и годы пребывания у власти.

Его бабушка Манетт, бывшая директор школы, фактически оградила внука от внешнего мира, погрузив его в мир книг. Когда Макрону было 14 лет, он начал встречаться с девушкой. Узнав об этом, Манетт выставила его вещи на лестницу и отправила внука обратно к родителям. Вскоре он вернулся, пообещав ей, что больше не будет смотреть на девушек.

«Я до сих пор живу в духе своей бабушки», — сказал биографу сам Макрон.

Впоследствии Манетт стала для Макрона первым наставником: заставляла его читать вслух произведения французских классиков, что помогло ему развить ораторские навыки и уверенность в себе. Она также внушила Макрону желание стать великим писателем, однако ему пришлось отказаться от этой мечты после того, как ни одно издательство не согласилось выпустить его роман.

Най отмечает, что Макрон не склонен признавать собственную неправоту и даже после извинений позже возвращается к прежней позиции, доказывая, что был прав.

Источник: РБК