В Баку потушен пожар в ресторане «Кишмиш» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Пожар, произошедший в ресторане «Кишмиш» на проспекте Ататюрка в Бинагадинском районе Баку, был потушен силами Министерства по чрезвычайным ситуациям в короткие сроки, не допустив его распространения.
Как сообщает 1news.az, об этом распространила информацию пресс-служба МЧС.
15:32
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на объекте, расположенном по проспекту Ататюрка в Бинагадинском районе города Баку.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, в связи с поступившей информацией на территорию незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска ведомства, передает 1news.az.
В настоящее время принимаются необходимые меры по тушению пожара.
Будет предоставлена дополнительная информация.