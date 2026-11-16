У берегов Болгарии затонуло судно с азербайджанскими членами экипажа

Грузовое судно «BETUL 8» под флагом Сомали затонуло у берегов Болгарии в результате взрыва. Сообщается, что находившиеся на борту 8 граждан Турции и 4 гражданина Азербайджана спасены, сообщает NTV.

Судно, перевозившее из Румынии в Египет около 3 тыс. тонн пшеницы, затонуло вследствие взрыва по неизвестной причине. По сообщению Haberler, рассматриваются версии, что взрыв мог быть вызван морской миной или атакой беспилотного летательного аппарата.

Министерство транспорта Болгарии сообщило о получении сигнала бедствия с тонущего грузового судна в исключительной экономической зоне страны в Черном море.