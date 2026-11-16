В Агджабеди с кладбища похитили мраморные аксессуары на 10 тысяч манатов - ФОТО

В Агджабединском районе с кладбища похищены мраморные аксессуары.

Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован на кладбище села Юхары Гиямаддинли района.

Пришедшие несколько дней назад навестить могилы родственников местные жители обнаружили, что с надгробных памятников украдены мраморные вазы для цветов.

По утверждению сельчан, общая стоимость похищенных предметов превышает 10 тысяч манатов.

Жители отметили, что сообщили о случившемся в соответствующие структуры.

По данному факту в Агджабединском районном отделении полиции ведется расследование.