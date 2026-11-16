В Агджабеди с кладбища похитили мраморные аксессуары на 10 тысяч манатов - ФОТО
В Агджабединском районе с кладбища похищены мраморные аксессуары.
Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован на кладбище села Юхары Гиямаддинли района.
Пришедшие несколько дней назад навестить могилы родственников местные жители обнаружили, что с надгробных памятников украдены мраморные вазы для цветов.
По утверждению сельчан, общая стоимость похищенных предметов превышает 10 тысяч манатов.
Жители отметили, что сообщили о случившемся в соответствующие структуры.
По данному факту в Агджабединском районном отделении полиции ведется расследование.
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